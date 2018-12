Tom Dumoulin: 'Ik ga sowieso de Giro fietsen'

Wielrenner Tom Dumoulin gaat in 2019 sowieso meedoen met de Giro d'Italia. Daarna doet hij waarschijnlijk ook mee met de Tour de France, maar de Giro d'Italia word zijn belangrijkste doel van 2019.

Daar was een tijdje onduidelijkheid over, omdat Dumoulin eerst had gezegd dat hij zich alleen op de Tour de France zou richten. Ook zei hij dat hij niet allebei de wedstrijden wilde doen. Nu komt hij daar dus op terug.

Tijdritten

Hij heeft waarschijnlijk hiervoor gekozen omdat het parcours van de Giro d'Italia beter bij hem past. Zo zitten er meer tijdritten in. Dat is zijn specialiteit. Daarom heeft hij bij de Giro d'Italia een grotere kans om te winnen.

2018

In 2017 won Tom Dumoulin de Giro. Dit jaar werd hij in de Giro én in de Tour de France tweede.