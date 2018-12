Quinsding over YouTube, grappig zijn en hoe ze haar video's maakt

Youssef nam al jullie vragen mee naar Quinty Misiedjan van Quinsding! Ze staat bekend om haar supergrappige video's op YouTube.

Wanneer en waarom is ze begonnen met YouTube? Hoe bedenkt ze al die grappige typetjes? En wat is het geheim van haar kanaal? Ze vertelt het allemaal aan Youssef in het interview. Aan het eind geeft ze ook nog een paar tips voor kinderen die zelf een YouTube-kanaal willen beginnen.