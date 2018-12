Slijm kopen en slijm-idolen ontmoeten op de Slime Bash

Slijm, slijm en nog eens slijm: op een speciale markt in Den Haag was zaterdag van alles te koop voor echte slijm-fans. Ook konden kinderen hun favoriete slijm-idolen ontmoeten.

Zo'n markt heet eigenlijk Slime Bash. In de Verenigde Staten worden die wel vaker gehouden. In Nederland is het nog best onbekend en daarom besloot Esqua van 14 om er zelf een te organiseren.

Veel geld

Op haar webshop sparklexslimey verkoopt ze al een tijdje slijm en spullen om zelf slijm mee te maken. Maar in het echt spullen verkopen is leuker. En het levert best veel geld op. De meeste kinderen geven een hoop zakgeld uit op de Slime Bash: