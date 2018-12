Matthijs de Ligt gekozen tot grootste voetbaltalent van Europa

Voetballer Matthijs de Ligt van Ajax is uitgeroepen tot Golden Boy. Dat is de prijs voor de beste Europese voetballer onder de 21 jaar. Hij krijgt de prijs vandaag uitgereikt in Turijn in Italië.

Matthijs de Ligt is aanvoerder bij Ajax en hij speelt ook in het Nederlands elftal.

Andere genomineerden

De verkiezing is bedacht door dertig Europese voetbaljournalisten. De andere genomineerden dit jaar waren Justin Kluivert (AS Roma), Patrick Cutrone (AC Milan), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) en Vinicius Junior (Real Madrid).

Mbappé

Vorig seizoen won voetballer Kylian Mbappé de prijs. Hij voetbalt bij Paris-Saint Germain in Frankrijk en werd dit jaar met Frankrijk wereldkampioen.