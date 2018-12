Nieuwe campagne tegen roken en alcohol drinken

Je mag in Nederland niet roken en geen alcohol drinken als je jonger bent dan 18 jaar. De meeste mensen weten dat wel, maar om het extra duidelijk te maken begint vandaag een nieuwe campagne.

'Iedereen heeft het over NIX': zo heet de campagne. Er horen filmpjes, reclames en posters bij.

Minder jongeren beginnen ermee

Steeds minder jongeren tussen de 12 en 17 jaar hebben weleens alcohol gedronken. Toch gebeurt het wel nog steeds. De regering hoopt dat er door deze nieuwe campagne nog minder kinderen mee beginnen.

Edam-Volendam

In de gemeente Edam-Volendam drinken kinderen onder de 18 jaar het meest. Daarom gaan daar vanaf 1 januari strengere regels in. We maakten er deze video over: