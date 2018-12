Brief voor de Kerstman na 106 jaar bezorgd

In de Verenigde Staten is een brief aan de kerstman na 106 jaar alsnog bezorgd. Page van 8 schreef de brief al in 1912, maar hij raakte zoek.

In de brief staat het verlanglijstje van het meisje en van haar broertjes en zusjes. Zo vraagt ze een pop, een maillot en veel snoep en nootjes. Voor haar zusjes vraagt ze kousen, sweaters en twee tijdschriften.

Gevallen

De brief was achter de schoorsteenmantel gevallen en is daar al die tijd blijven liggen. Het oude huis van Page is later verbouwd tot museum en toen werd de oude brief gevonden.

Twee kinderen mochten de brief dit weekend alsnog naar de kerstman brengen. Daarna is de brief naar het museum gebracht.