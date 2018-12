Gezocht: baby's voor in de kerststal

Een kinderboerderij in Uden is op zoek naar ouders die hun pasgeboren baby's op tweede kerstdag even willen uitlenen. Ieder jaar maken ze een levende kerststal en daar horen baby's bij die het kindje Jezus spelen.

Net als Jezus, komen de baby's in een kribbe, op stro, en met Maria en Jozef ernaast. De kinderboerderij wil ieder uur een nieuwe baby in de stal. Zielig is het niet, want de baby's worden lekker warm ingepakt.