Reptielen, ivoor en koraal onderschept door de douane

Smokkelaars proberen dat soort spullen en dieren naar Nederland te halen om te verkopen, maar dat is verboden.

De actie van de douane wordt operatie Toekan genoemd. Het is een groot plan om de illegale handel van beschermde dieren en planten tegen te gaan.

De minister die erover gaat wil meer samenwerken met andere Europese landen om het smokkelen tegen te gaan.

Opvang

Een deel van de levende dieren die door de douane worden ontdekt, gaan naar een opvangcentrum in Vlissingen. Het gaat vooral om reptielen.

Vaak zijn de dieren op een vervelende manier naar Nederland gekomen. In het centrum kunnen ze bijkomen en wordt bepaald waar ze daarna heen kunnen.

Vanavond in het Jeugdjournaal zie je meer over het opvangcentrum in Vlissingen.