Politie naar scholen in Culemborg om filmpje met wapens

Op vijf locaties van middelbare scholen in Culemborg zijn politieagenten langsgegaan. Dat deden ze omdat er op Instagram een filmpje rondging waarin wapens te zien zijn.

Iemand had onder dat filmpje een reactie gezet met de naam van een school. Agenten gingen voor de zekerheid langs bij die school en andere scholen in de buurt. Volgens de politie is er geen gevaar.

Naar huis

De politie houdt alles de hele dag goed in de gaten. Ze proberen erachter te komen wie het filmpje heeft gemaakt en het op Instagram heeft gezet.

Leerlingen die zich niet veilig voelden op school, mochten naar huis. De lessen gaan wel gewoon door.