Eerste grote optreden van rapgroep de Niffo's

Deze week kwam er een nieuwe videoclip uit: Laat zien. De clip is opgenomen in Spanje.

De groep bestaat uit de vier neven Jarone, Kivano, Naino en Vitu van 10 en 11 jaar. Niffo is Surinaams voor neef. De jongens scoorden hun eerste hit met het nummer Kijk daar.

De neven schrijven de meeste teksten zelf. Ze rappen vooral over voetbal, optredens en hun leven. Scheldwoorden zijn in hun teksten niet te vinden, want ze houden het graag netjes.

De jongens zijn erg onder de indruk van hun eerste grote optreden.