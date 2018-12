Steeds meer duidelijk over ontdekte graftombe

Archeologen komen steeds meer te weten over een bijzondere graftombe. Gisteren ontdekten ze de tombe van wel 4400 jaar oud.

Kleuren

Er worden wel vaker graftombes gevonden, maar deze is bijzonder. De tombe is erg groot en de kleuren zijn nog goed bewaard gebleven.

Priester

Het graf ligt meters onder de grond en bestaat uit verschillende ruimtes. Het is het graf van een priester en zijn vrouw, die leefden tussen 2500 en 2300 voor Christus.

Niet alleen in Egypte is het groot nieuws, ook in Nederland zijn archeologen benieuwd naar wat er nog in de ruimtes rondom het graf ligt. De komende tijd zullen archeologen de schatten uit de tombe verder onderzoeken.