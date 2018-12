Vandaag begint Serious Request, een actie voor het goede doel van radiozender 3FM. Drie tweetallen van dj's lopen door heel Nederland om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

Terwijl ze aan het lopen zijn maken ze radio en kunnen mensen uit het hele land geld doneren. Bijvoorbeeld door een nummer aan te vragen. Ieder 3fm-duo heeft een andere route, maar alle duo's eindigen hun tocht in Utrecht op kerstavond.

Geen glazen huis

De afgelopen jaren draaide de Serious Request-actie om een glazen huis. In dat huis werden drie dj's opgesloten die een week lang niet mochten eten. Dit jaar is er dus geen glazen huis, maar gaat de actie door heel Nederland.

