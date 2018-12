Slecht jaar voor boeren door droogte

Boeren hadden het dit jaar niet makkelijk. Door de droogte van afgelopen zomer verdienden ze een stuk minder geld.

Vooral melkveehouders en biggenhouders hadden er last van. Doordat het zo droog was, groeide het gras bijvoorbeeld minder goed. Daardoor was er niet genoeg eten voor alle dieren en moesten boeren extra eten kopen.