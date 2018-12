Binq krijgt zijn zin na boze brief aan burgemeester

Een geslaagde Dwars, maar dan zonder hulp van het Jeugdjournaal. Binq van 9 in Den Haag schreef een brief aan de gemeente en heeft hoogst persoonlijk antwoord van de burgemeester gekregen.

Veel ongelukken

Volgens Binq rijden auto's in zijn straat veel te hard. Daardoor gebeuren er vaak ongelukken en daar maakt hij zich zorgen over. De burgemeester is blij met zijn bericht en heeft beloofd maatregelen te nemen.