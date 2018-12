35.000 euro voor beroemd briefje voor Van Dijk

Het beroemde briefje van de wedstrijd Nederland-Duitsland is verkocht voor 35.000 euro. Op het briefje staat dat aanvoerder Virgil van Dijk voorin moet spelen. Daardoor scoorde hij een beslissend doelpunt!

Hoe zat het ookal weer met het briefje?

Het gebeurde tijdens de wedstrijd Nederland-Duitsland in de Nations League. Nederland stond in de 85ste minuut met 2-1 achter en het leek erop dat we gingen verliezen.

Op het allerlaatste moment kregen de spelers het briefje. Ze volgden de aanwijzingen op en Virgil van Dijk scoorde. Daardoor werd het toch nog 2-2 en werd Nederland groepswinnaar.