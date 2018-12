Meisje doodgeschoten bij school in Rotterdam

Heftig nieuws uit Rotterdam. Daar is een meisje van 16 doodgeschoten in de fietsenstalling van een school. Een man van 31 jaar is opgepakt.

Onderzoek

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt dat nu. Volgens een leerling hadden het meisje en de man ooit een relatie, maar ging het niet goed. De man zou haar vaker hebben lastiggevallen.

De familie van het meisje is opgevangen. Sommige leerlingen van de school hebben het gezien. Voor hen is slachtofferhulp op school geregeld.

In het Jeugdjournaal zie je vanavond meer over dit nieuws.