Dit zijn de irritantste reclames van 2018

Verzekeringsbedrijf ASR heeft de prijs gewonnen voor irritantste reclame van 2018. In de reclame zie je rapper Sticks en een meisje met elkaar praten, maar hoor je alleen de stem van Sticks.

De tweede plek ging naar leningbureau Becam (34 procent), derde werd KPN (19 procent).

Zanger René Froger kreeg de meeste stemmen in de categorie irritantste BN'er in een reclame op tv. Hij speelde mee in de reclames van brillenwinkel Eyelove: