Dit slijm is wél veilig, maar is het ook leuk?

Veel slijm uit de winkel is niet veilig. Dat bleek al eerder uit onderzoek en nu zegt de Consumentenbond dat zelfgemaakt slijm ook gevaarlijk kan zijn. Daarom heeft de organisatie een recept voor veilig slijm gemaakt. Je ziet het in de video hierboven.

Het 'nieuwe' slijm is dus veilig, maar is het ook leuk om mee te spelen? We vroegen het aan leerlingen uit groep 7 van de Lorentzschool in Hilversum.