Meeste Nederlanders willen het hele jaar de wintertijd

De minister van Binnenlandse Zaken heeft voor het eerst een onderzoek gedaan naar de zomer- en wintertijd. Ze heeft aan meer dan 1800 mensen gevraagd welke tijd ze liever willen. En daaruit blijkt dat de meeste Nederlanders willen dat het altijd de wintertijd is.

Discussie

Over het afschaffen van de zomer- of wintertijd is al lang discussie. Eerder maakten we er deze video over: