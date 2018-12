Vorige week maakte Famke en Ronnie Flex bekend dat ze een relatie hebben. Famke is niet de moeder van Nori Dua. Dat is DJ Wef. Bij de foto op Instagram bedankt hij haar en schrijft Ronnie dat de baby zijn grote liefde is.

ronnieflex010

The greatest love of all... eindelijk ben je hier... Nori Dua Plasschaert.. thank u @djwef ❤️