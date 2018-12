Speciale herdenking voor neergeschoten meisje in Rotterdam

Leerlingen, leraren en hun ouders zijn bij elkaar op de school in Rotterdam waar gisteren een schietpartij was. Daarbij werd een meisje van 16 doodgeschoten. Vandaag is er een speciale bijeenkomst. Ook de burgemeester is erbij.

Boom

Op school staat een herdenkingsboom. Daar kunnen leerlingen hun gevoelens op een papiertje schrijven en die ophangen. Ook kunnen er dingen worden opgeschreven in een boek.