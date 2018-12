Dit schaap heeft een rolstoel en woont sinds kort in Nederland

Een verlamd schaap uit Griekenland woont sinds kort in Nederland. Ze heet Yiannoula en werd door een man en vrouw gevonden in de bergen van het eiland Kreta. Daar was ze helemaal alleen.

De twee vinders namen haar mee naar hun huis. Daar gaven ze haar melk uit een fles. En omdat het dier deels verlamd is, maakten ze ook een speciale rolstoel voor het schaapje.