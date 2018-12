Steeds meer actie tegen hangjongeren

Jongeren die in een park of in een woonwijk rondhangen kunnen soms voor overlast zorgen. Ze drinken bijvoorbeeld alcohol, maken rommel en vallen soms ook kinderen lastig. Steeds meer gemeenten doen hun best om problemen met dit soort hangjongeren aan te pakken.

Een van de manieren om hangjongeren aan te pakken zijn jeugdboa's. Zij proberen de problemen met hangjongeren te voorkomen. In zeker 40 gemeentes komen ze in actie. Wij liepen een dag mee met Rick en Anton. Je ziet het in de video hierboven.