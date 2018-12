Hoe voelt het om in de ruimte te zijn?

Kinderen in Hilversum mogen een soort raket testen! Samen met astronaut André Kuipers hebben ze een nieuwe ruimte-attractie geopend. In de SpaceBuzz kunnen kinderen met een VR-bril precies zien hoe de ruimte eruitziet en voelen hoe het is om in de ruimte te zijn.

De attractie is samen met ruimtevaarder André Kuipers ontwikkeld. Hij is als een van de weinige Nederlanders in de ruimte geweest. Hij was er zelf twee keer en heeft ruim vijf maanden in het ruimtestation ISS gewoond.