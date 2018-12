Niet alleen kijken, maar zelf iets doen in het museum

In zo'n atelier kun je bijvoorbeeld schilderles of tekenles krijgen. Experts kunnen ook duidelijkere uitleg geven over de kunstwerken en soms mag je zelf proefjes doen! Musea willen een bezoekje zo leuker maken voor kinderen.

Wat vind jij? Is het belangrijk dat je in een museum iets kunt doen of is het ook prima om alleen dingen te bekijken? Reageer op onze stelling!