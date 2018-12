Ariana Grande geeft drie concerten in Nederland

Vandaag begon de voorverkoop voor twee concerten van Ariana Grande in Amsterdam. Dat ging blijkbaar behoorlijk hard, want de organisatie maakte meteen bekend dat de popster nog een keer komt.

Ariana Grande staat nu niet alleen op 23 en 24 augustus in de Ziggo Dome. Op 11 september komt ze nog een keer terug.

Manchester

De populaire zangeres speelt in verschillende steden in Europa tijdens haar Sweetener World Tour. In Manchester geeft ze een speciaal optreden. In die stad was vorig jaar een aanslag bij een van haar optredens. Ze wil daarom heel graag iets extra's doen voor de mensen in die stad. Wat dat precies is, maakt ze later bekend.