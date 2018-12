Steeds meer mensen adopteren een kerstboom

In december een kerstboom ophalen en de boom in januari weer netjes terugzetten in een stukje grond. Steeds meer mensen doen dat. Zulke kerstbomen worden 'adoptiebomen' genoemd. De bomen worden ieder jaar populairder.

De meeste mensen zetten hun kerstboom na de feestdagen op straat. De gemeente haalt ze op en de bomen worden daarna verbrand. Zonde, vinden veel mensen.

Beter voor het milieu

Een adoptieboom is een stuk beter voor het milieu. Als je een boom adopteert, hoef je hem namelijk niet na één winter weg te gooien. Volgend jaar kun je hem weer uitgraven en nog een keer gebruiken.

