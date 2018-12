Best beluisterde dj van Nederland neemt afscheid met 12 uur lang radio

Om afscheid te nemen is er vandaag een radioshow van 12 uur lang. Net als alle andere dagen begon Edwin Evers om 6 uur 's ochtends.

Tijdens de show krijgt hij veel complimenten en bekende Nederlanders komen langs om afscheid te nemen. Vanochtend was bijvoorbeeld premier Rutte op bezoek.

Edwins show op radio 538 was de best beluisterde show op de radio. Veel mensen vinden het dan ook erg jammer dat hij stopt. Hij praatte over zijn afscheid met Youssef: