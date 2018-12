Er wordt minder vaak ingebroken

Goed nieuws: er is in 2017 iets minder vaak ingebroken dan het jaar ervoor. Dat kan komen doordat mensen beter opletten en bijvoorbeeld elkaar waarschuwen via een WhatsApp-groep.

In de provincies Limburg en Flevoland wordt het vaakst in gebroken, en in Friesland het minst.

Niet thuis

Als dieven proberen in te breken, doen ze dat vooral als mensen niet thuis zijn. Bijvoorbeeld op vrijdagavond of zaterdagavond of op feestdagen.

Volgens de politie kun je tijdens kerst dus het beste goed checken of je ramen en deuren dicht zijn. Ook is het handig als je buren wel thuis zijn. Zij kunnen dan ook de buurt in de gaten houden.