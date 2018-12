Oproep: wat wil jij weten van sprinter Churandy Martina?

Hij kan ontzettend snel lopen, heeft een aanstekelijke lach en is altijd vrolijk: Churandy Martina! Churandy is atleet en gespecialiseerd in de 100 en 200 meter sprint.

Churandy is veel te vinden in sportcentrum Papendal in Arnhem. Daar traint hij hard voor de Olympische Spelen van 2018 in Tokio.

We gaan de topatleet binnenkort interviewen en zijn benieuwd wat jij van hem wilt weten. Daarom kun je jouw vragen insturen voor een interview!