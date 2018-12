Gigantisch drugslab in woonwijk ontdekt

De politie heeft in het Brabantse dorp Rijen een drugslab gevonden. Dat is een plek waar drugs wordt gemaakt. Het is misschien wel het grootste drugslab dat in Nederland is ontdekt. En het lag midden in een woonwijk.

Kelder

De politie is al dagen bezig met het opruimen van de plek. Eerst dachten ze dat criminelen alleen een loods gebruikten, maar er bleek ook nog een enorme kelder onder te zitten.

Nederland

Het is niet de eerste keer dat de politie in actie moet komen tegen drugshandel. Dat komt doordat er in Nederland heel veel drugs wordt gemaakt en dat wordt in de hele wereld verkocht. In de volgende video zie je er meer over: