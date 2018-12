Bas wil op alle stationspiano's spelen voor het goede doel

Het is een spannende dag voor Bas van 12. Hij probeert vandaag in één dag op alle 16 stationspiano's van het land te spelen. Dat doet hij om geld in te zamelen voor een goed doel.

Bas begon vanmorgen vroeg in Maastricht. Hij gaat onder andere naar Rotterdam, Den Haag en Zwolle. Zijn eindpunt is de piano in Groningen, daar hoopt hij kort na twaalf uur vannacht klaar te zijn.

Bas reist samen met zijn vader langs alle stations. Ze hebben een strak schema: "Ik ga één lied spelen in Breda, Santa Claus is coming to town, en dan gelijk naar de trein. We hebben er maar 23 minuten."

Op elk station speelt Bas een ander nummer. Hij wilde met zijn actie minstens 5000 euro binnenhalen, dat bedrag is inmiddels al dik binnen.

Record

Het is tot nu toe maar één persoon gelukt om in een dag alle stationspiano's te bespelen. Vorige maand lukte het een pianospeler uit Hilversum dat. Hij deed er 19 uur en 15 minuten over. Bas hoopt het vandaag een uur sneller te doen.