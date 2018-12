Fernando al 10 (!) jaar Zapp-stem en krijgt een prijs

Misschien ken je zijn gezicht niet, maar zijn stem vast wel. Fernando Halman is namelijk al 10 jaar de stem van NPO Zapp. Hij is bijvoorbeeld te horen in aankondigingen van nieuwe programma's.

Naast de stem van Zapp, werkt Fernando ook als dj bij radiozender FunX. Ook kun je hem horen in veel animatiefilms.

Zo is hij binnenkort samen met Ronnie Flex te horen zijn in Spider-Man: Into The Spider Verse. Daar is hij de stem van Aaron, de oom van de nieuwe Spider-Man.