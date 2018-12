Ook in Nederland duizenden teddyberen op ijsbaan gegooid

Fans van een ijshockeyclub in Den Haag hebben meegedaan met een bijzondere actie. Toen het team Hijs Hokij een goal scoorde gooide iedereen knuffels op de ijsbaan.

Goed doel

De actie was vooraf bedacht om zoveel mogelijk knuffels te verzamelen. In totaal haalden ze duizenden knuffels op. Na de wedstrijd zijn ze naar een organisatie gebracht voor arme kinderen in Den Haag.

Traditie

In andere landen is het al langer een traditie. Rond de kerstdagen geven veel fans op deze manier hun teddyberen aan kinderen die het goed kunnen gebruiken. In Canada werden vorige maand bij een wedstrijd bijna 35.000 knuffels verzameld.