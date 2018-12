Te koop: Grootste kerststal van Europa

De kerststal van Fred en Roel is de grootste van Europa. Ze hebben jarenlang elk jaar een kerststal opgebouwd, maar nu willen ze ermee stoppen.

2000 poppetjes

In de stal staan bijna 2000 kleine poppetjes en figuurtjes. Allemaal bij elkaar beelden ze het geboorteverhaal van Jezus uit. Volgens de verhalen uit de Bijbel is Jezus geboren in een stal in Bethlehem.

Rustige kerst

Er komen altijd veel mensen kijken naar de stal van Fred en Roel. Maar de twee mannen willen volgend jaar niet nog een keer de stal opbouwen. Het is veel gedoe en ze willen ook wel eens een rustige kerst.

Daarom staat de stal nu te koop. Mensen die het leuk vinden kunnen alle poppetjes kopen om later zelf een stal te bouwen.