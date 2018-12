Nu al meer illegaal vuurwerk ontdekt dan vorig jaar

De politie heeft dit jaar al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan in heel 2017. Tot nu toe werd er al ruim 8.000 kilo meer opgehaald dan vorig jaar.

Nog hoger

Er wordt verwacht dat het dit jaar nog flink zal oplopen. De politie pakt namelijk vlak voor Oud en Nieuw vaak nog veel meer illegaal vuurwerk af.

Agenten doen hun best zoveel mogelijk illegaal vuurwerk in beslag te nemen. Ook proberen ze de online verkoop tegen te gaan.

Pakketjes

Veel illegaal vuurwerk wordt online besteld en via de post verstuurd. Dat is gevaarlijk en daarom hartstikke verboden. Onze collega's van NOS Stories zochten vorig jaar alles uit over dit soort pakketjes: