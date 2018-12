Ree rent door woonwijk en komt vast te zitten in hek

Een ree heeft de brandweer in Oegstgeest flink bezig gehouden. Het dier was terecht gekomen in een woonwijk. Daar rende hij door tuinen en viel in het water.

Toen hij weer op de kant was geklommen had het dier nog meer pech: hij kwam vast te zitten in een hek.

Reddingsactie

Met gereedschap drukte de brandweer de spijlen van het hek uit elkaar. Zo kregen ze het dier los.

Duinen

De ree leeft in de duinen bij Katwijk. Agenten hebben het dier in een politiebusje teruggebracht naar de duinen. Daar is hij vrijgelaten.