Al tien wolven dit jaar in Nederland: gaan ze blijven?

Er zijn het afgelopen jaar tien wolven gespot in Nederland. Ongeveer dertig mensen hebben ze gezien. Onderzoekers houden de wolven goed in de gaten.

Blijven?

In het natuurgebied de Veluwe leven sinds deze zomer twee wolvinnen. Eén van de twee is in juli voor het eerst in Nederland gezien. Als zij er in januari nog zit, is de kans volgens de onderzoekers groot dat ze blijft. Dan is het de eerste wolf die zich in Nederland vestigt, zoals dat heet.