Jools en Hannah hebben hun eigen radioshow

Jools en Hannah uit Uitgeest hebben hun eigen radioprogramma: de Koning & Sutterland Show. Hun programma zit vol met muziek, nieuwtjes, grappen én een thema. Dit keer is dat, natuurlijk kerst!

Luisteraars

De Koning & Sutteland Show is te horen op de lokale omroep van Uitgeest. Volgens Jools en Hannah hebben ze elke week een paar honderd luisteraars. Onder wie hun vrienden, die de twee live kunnen volgen via een webcam in de studio.