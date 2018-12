Laatste loodjes voor dj's van Serious Request

Bijna een week trokken drie radio-dj's te voet door het hele land, langs verschillende acties die werden gehouden voor het goede doel. De eerste dj's zijn al aangekomen in Utrecht:

Na 180 kilometer lopen, zit het er bijna op voor de dj's van radiozender 3FM. Vanavond in Utrecht wordt bekendgemaakt hoeveel geld ze hebben opgehaald voor de goede doelenactie Serious Request .

Groot applaus en bubbels. Team 1 is binnen! Swipe twee keer naar rechts voor een uber charmante foto van @sander3fm. 😂❤️ #3FM #SR18 #SeriousRequest #Lifeline

Nog even die kinderwagen door dat lint heen en JA HOOR! Van Weert naar Utrecht gelopen en ook nog eens een bak geld opgehaald voor het @rodekruis. Top toch.🔥 #3FM #SR18 #Lifeline

Geld ophalen

Hoeveel geld ze hebben opgehaald is dus nog niet bekend. De laatste tussenstand is ruim 700.000 euro. Vanavond om 21.00 uur wordt het eindbedrag bekendgemaakt. Dat geld wordt verdeeld over drie goede doelen.