Vulkaanuitbarsting in Italië zorgt voor problemen vliegverkeer

Gedoe voor reizigers van en naar het Italiaanse eiland Sicilië. De vulkaan Etna is uitgebarsten en spuwt enorme aswolken uit. Voor zover bekend zijn er geen gewonden, maar het vliegverkeer heeft er wel last van.

Omleiding

Het vliegveld in de buurt is gesloten. Geen enkel vliegtuig mag daar nog opstijgen. Vliegtuigen die willen landen worden omgeleid naar andere luchthavens.

Vulkaan

De Etna is met zijn 3.330 meter de hoogste vulkaan in Europa. Het is een actieve vulkaan die vaker as en lava spuwt.