De kans is groot dat poep meer op elkaar gaat lijken, als mensen elke dag hetzelfde eten.

Clara Belzer werkt bij de Universiteit van Wageningen weet veel over poep. Ze doet onderzoek naar bacteriën die in onze darmen en ontlasting leven.

In het radioprogramma Nieuws en Co beantwoordt een wetenschapper iedere dag een vraag van een kind. Vandaag de vraag: Hebben mensen die hetzelfde eten ook dezelfde poep?

Toch zal die poep nooit precies hetzelfde zijn, omdat darmbacteriën in ieder lichaam anders is. Darmbacteriën spelen een belangrijke rol in hoe de ontlasting eruit ziet en ruikt.

Opsporen

Bij ieder mens is de poep dus anders, zelfs bij tweelingen. Dat is soms handig voor de politie, bij een inbraak bijvoorbeeld. Het komt weleens voor dat een inbreker van de zenuwen in huis poept. Door die poep te analyseren en te vergelijken, kunnen agenten de dader opsporen.