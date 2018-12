Vernieuwde Serious Request haalt 1,3 miljoen op

De radiodj's van 3FM hebben 1.308.889 euro opgehaald tijdens Serious Request: the Lifeline. Het bedrag werd gisteravond bekend gemaakt in Utrecht. Zes dagenlang liepen zes radiodj's dwars door Nederland. Een tocht van 180 kilometer. Onderweg zamelden ze geld in. Ook kinderen haalden geld op met acties.

evakoreman Amsterdam, Netherlands

Aangekomen in Amsterdam! ❤️ We maken zulke mooie dingen mee. Vrouwen die met 15 kilo couscous €2000,- euro ophaalden, een spinning-marathon, een fantastische tussenstand en veel knuffelen met mijn wandelbuddy @sander3fm (en een helm op, dat is altijd goed). #3FM #SR18 #Lifeline