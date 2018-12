Koning geeft kersttoespraak: 'Samenwerken maakt ons sterk'

Dit jaar ging de toespraak vooral over samenwerken. Het is volgens hem belangrijk om samen te zoeken naar oplossingen, ook als mensen verschillen van mening.

Zoals ieder jaar op Eerste Kerstdag heeft koning Willem-Alexander een kersttoespraak gehouden. In de toespraak wenst hij iedereen in Nederland mooie dagen.

Ook al zijn er soms problemen in het land, toch vindt de koning dat we dankbaar moeten zijn. Volgens hem is Nederland "een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven."