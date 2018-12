Dit waren de leukste interviews van 2018 (met jullie vragen!)

Het jaar 2018 is bijna voorbij. Daarom blikken we deze week terug op grappige, opvallende of leuke verhalen.

We hebben het afgelopen jaar heel veel BN'ers geïnterviewd, van illusionist Victor Mids tot aan Famke Louise. Jullie hielpen ons goed, door steeds weer originele vragen in te sturen. In het filmpje hierboven zie je de interviews met de meeste views in 2018.

Jaaroverzicht

Het was niet alleen een jaar van veel records, maar ook het jaar van Fortnite, Howick en Lilli en de Thaise grotjongens. In het Jaaroverzicht van het Jeugdjournaal zie je het belangrijkste nieuws van 2018.

Het Jaaroverzicht wordt uitgezonden op zaterdag 29 december vanaf 18:35 op NPO Zapp.