Muziek en verhalen tijdens grootste kerstdienst van het land

De zussen Carlijn, Mieke en Isa gaan elke zondag naar de kerk en nu dus ook met kerst. Hun kerk Mozaiek0318 in Veenendaal, is een van de snelst groeiende kerken van het land.

Veel christenen gaan rond kerst naar de kerk. Het is een van de belangrijkste dagen voor hun geloof.

De kerk is niet in een gewoon kerkgebouw. Maar in een speciaal daarvoor gebouwd theater. Iedere zondag zijn er twee diensten. Daar komen een paar duizend mensen naar toe.