Is de Top 2000 ook voor kinderen?

In de laatste week van het jaar luisteren veel mensen op Radio 2 naar de Top 2000. Dat is een lijst met de populairste liedjes volgens de luisteraars.

Iedereen kon stemmen, maar dat betekent niet dat er ook veel moderne muziek in staat. Het nieuwste nummer in de top 10 is 13 jaar oud. En de vijf hoogste nummers zijn allemaal meer dan 40 jaar oud.

