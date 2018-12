Katie ging viral met 'Laurel of Yanny?'

Het was één van de grootste hypes van 2018: het geluidsfragment van Laurel of Yanny. De hype ontstond door Katie van 15 uit Amerika. Ze ontdekte het toen ze aan het leren was voor een toets.

Ik kan het nog steeds niet bevatten. Katie

Tijdens het studeren kwam Katie het gekke geluidsfragment tegen. Ze was op zoek naar de betekenis van het woord laurel en zag een geluidsfragment. Ze luisterde naar het fragment en hoorde... Yanny. Toen ze het aan haar klasgenoten liet horen, bleek ze niet de enige. Katie besloot het raadsel op Instagram te zetten. Haar post werd gekopieerd door een bekende Instagrammer en belandde ook op andere social media. Daarna werd het honderden miljoenen keren beluisterd:

Yanny of Laurel

Katie is inmiddels geïnterviewd door journalisten uit de hele wereld. Ze kreeg een rolletje in een reclame en heeft er daar ook aardig wat geld mee verdiend. Maar Katie vindt het vooral leuk dat ze viral is gegaan met iets positiefs.