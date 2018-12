Check aanstaande zaterdag het Jeugdjournaal Jaaroverzicht

Zet aanstaande zaterdag maar in je agenda: dan is het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2018 op Zapp. Het leukste en belangrijkste nieuws zie je dan al vanaf 18:30 uur.

In het Jaaroverzicht zie je onder andere verhalen over de jongens die vastzaten in een grot in Thailand, het megasucces van Fortnite en Howick en Lily. En je ziet natuurlijk heel veel kinderen die iets bijzonders hebben gedaan in 2018.