2018 is bijna voorbij en daarom blikken we deze week terug op grappige, opvallende of leuke verhalen. Vandaag zie je de dieren die het afgelopen jaar het nieuws haalden.

In het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht zie je het leukste en belangrijkste nieuws van 2018. Je ziet het zaterdag vanaf 18:30 uur op Zapp.